Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Kulübümüz, yönetim kurulu kararıyla Teknik Direktör Cem Kavçak ile 2025-2026 futbol sezonu sonuna kadar anlaşma sağlamıştır. Anlaşmanın her iki taraf için de hayırlı olmasını diler, Cem Kavçak ve ekibine Balıkesirspor’umuzda başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Daha önce Akhisarspor, Afyonspor, 68 Aksarayspor, Yeni Mersin İdmanyurdu, Serik Belediyespor, Sinopspor ve Yozgat Bozokspor gibi kulüplerde görev alan Cem Kavçak, kariyerinde farklı lig seviyelerinde önemli deneyimler kazandı.

Balıkesirspor, geçtiğimiz sezonun sonunda İsmail Ertekin ile yollarını ayırmıştı. Ertekin, Bal-Kes ile daha önce 2 farklı şampiyonluk sevinci yaşamıştı. Yeni sezonda hedefi yine şampiyonluk olarak belirleyen kulüp, Cem Kavçak liderliğinde başarıya ulaşmak istiyor.