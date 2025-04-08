AK Parti İstanbul Milletvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut, dijital platformlarda tütün endüstrisinin görünürlüğü ve genç izleyicilere yönelik dolaylı reklam stratejilerine dikkat çekerek, "Bu görünürlük yalnızca halk sağlığını değil, yasaları da ihlal ediyor" diye belirtti.

AK Parti İstanbul Milletvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut, TBMM’de Tütün Endüstrisine Karşı Gençlik İnisiyatifi üyeleri ile beraber basın toplantısı düzenledi. Durgut, Formula 1 içerikleri üzerinden tütün endüstrisinin gençleri hedef aldığını belirterek, bu görünürlüğün halk sağlığı açısından sakıncalı olduğu kadar, yürürlükteki yasa hükümleriyle de açıkça çeliştiğini söyledi. Durgut, "Drive to Survive gibi belgesellerde ekran süresinin yüzde 33’ünden fazlasında tütünle bağlantılı logoların yer alması sıradan bir detay değil, bilinçli bir stratejidir. Bu görünürlük yalnızca halk sağlığını tehdit etmiyor, aynı zamanda yasayı da açıkça ihlal ediyor" diye belirtti.

Durgut, tütün şirketlerinin 'zararsız' olarak tanıttığı elektronik sigara ve ısıtılmış tütün ürünlerine de değinerek, "Bu ürünlerin sağlıklı bir alternatif gibi sunulması, sigarayı biçim değiştirerek sürdürme stratejisidir. Gençleri nikotin bağımlılığına yönlendirmek için geliştirilen bu yeni pazarlama taktiklerine dijital platformlar da hizmet ediyor" dedi.

Toplantıya katılan uzmanlardan Dr. Öğretim Üyesi Belgin Varol, tütün reklamlarının özellikle gelişim çağında onlar üzerindeki etkisine dikkat çekti.

Tütün Endüstrisine Karşı Gençlik İnisiyatifi üyeleri, dijital platformlara yönelik hazırlanan açık mektupları paylaştı. Gençler, Formula 1 içeriklerinde yer alan tütün ürünleri logolarının içeriklerden çıkarılmasını, bu unsurların bulanıklaştırılmasını ve yayın politikalarının Türkiye’deki yasal mevzuata uygun hale getirilmesini istedi. Toplantı sonrasında mektuplar, Meclis postanesinden ilgili yayın kuruluşlarının genel müdürlüklerine gönderildi.