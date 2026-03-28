TNB’den yapılan açıklamaya göre, Orman Genel Müdürlüğü (OGM) Ankara Bölge Müdürlüğü ile imzalanan protokol kapsamında Ayaş’ta hatıra ormanı tesis töreni gerçekleştirildi.

Düzenlenen törene, TNB Vakfı Başkanı Uğur Uysal, TNB Başkanı Serdar Arat, Yönetim Kurulu üyeleri Abdullah İstemez ve Ahmet Alıcı ile OGM personeli katıldı.

Törende konuşan Uğur Uysal, vakıf olarak ormanların ülkenin en önemli oksijen kaynakları olduğuna dikkat çekerek, bu alana katkı sağlamayı amaçladıklarını ifade etti.

Uysal, “Ağaç dikmek hem medeniyetimizde hem de dinimizde önemli bir yer tutuyor. ‘Kıyametin kopacağını bilseniz dahi elinizdeki fidanı dikiniz’ anlayışıyla hareket ediyoruz. Daha fazla yeşil alan oluşturmak en büyük hedeflerimiz arasında yer alıyor” dedi.

Yetkililer, hatıra ormanı projesinin hem çevre bilincini artırmayı hem de gelecek nesillere daha yeşil bir Türkiye bırakmayı amaçladığını belirtti.