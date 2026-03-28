Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Ulus Tarihi Kent Merkezi çalışmaları kapsamında Ulus’ta yer alan Çıkrıkçılar Yokuşu’nda yürüttüğü sokak sağlıklaştırma projesini tamamladı. Çalışmalar kapsamında 5’i tescilli olmak üzere toplam 51 yapı yenilenirken, bölgenin tarihi dokusu korunarak modern bir görünüme kavuşturuldu.

Tarihi doku korunarak yenilendi

Projede tescilli yapılarda koruma ilkelerine uygun müdahaleler gerçekleştirilirken, tescilsiz yapılarda ise sokak silüetine uyumlu cephe düzenlemeleri yapıldı. Yıpranan çatı kaplamaları yenilenerek yapıların dayanımı artırıldı, hasarlı sıvalar onarıldı ve doğramalar değiştirildi. Yapılan temizlik ve bakım çalışmalarıyla binalar yenilenmiş bir görünüme kavuştu.

Görüntü kirliliği giderildi

Çalışmalar kapsamında bölgede uzun süredir devam eden görüntü kirliliği ortadan kaldırıldı. Tüm iş yerlerinde standart ışıklı kutu harf tabela uygulamasına geçilerek cadde genelinde daha düzenli bir görünüm sağlandı.

Yaya konforu artırıldı

Proje yalnızca binalarla sınırlı kalmadı. Kaldırım yenileme çalışmalarıyla birlikte yaya güvenliği ve konforu artırıldı. Yapılan düzenlemelerle Çıkrıkçılar Yokuşu, daha güvenli ve nitelikli bir kamusal alan haline getirildi.

Tamamlanan çalışmalarla, Başkent’in en köklü ticaret merkezlerinden biri olan bölgenin hem tarihi kimliği korundu hem de ekonomik canlılığının desteklenmesi hedeflendi.