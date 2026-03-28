NİĞDE – Bor ilçesinde boşanma aşamasındaki çift arasında çıkan tartışma kanlı bitti. Cemal Y., eşi Zeynep Y.’yi bıçakla ağır yaraladıktan sonra aynı bıçakla intihar girişiminde bulundu.

Tartışma bıçaklı saldırıya dönüştü

Olay, Bor ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre Cemal Y. ile boşanma aşamasındaki eşi Zeynep Y. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Cemal Y., mutfaktan aldığı bıçakla eşine saldırdı.

Zeynep Y.’yi karnından yaralayan şüpheli, ardından aynı bıçakla kendisine zarar verdi.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan çift, ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Ameliyata alınan Zeynep Y.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Soruşturma başlatıldı

Olayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.