Maltepe’de trafikte çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Motosiklet sürücüsü, tartıştığı kamyonet şoförüne kaskla saldırarak aracın camını kırdı. Olay sonrası sürücüye 180 bin TL idari para cezası uygulandı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü

Olay, 26 Mart’ta İdealtepe Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre motosiklet sürücüsü, kamyonet sürücüsünün aracını üzerine sürdüğünü öne sürerek tartışma başlattı. Kısa sürede büyüyen tartışmada motosikletli sürücü aracından inerek kaskla kamyonetin camını kırdı ve sürücüye saldırdı.

Sosyal medya görüntüleriyle tespit edildi

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine inceleme başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda sürücülerin S.A. ve E.Ü. olduğu belirlendi.

Ehliyetine el konuldu, araç trafikten men edildi

Motosiklet sürücüsü S.A.’ya Karayolları Trafik Kanunu kapsamında toplam 180 bin TL ceza kesildi. Ayrıca araç 60 gün süreyle trafikten men edilirken, sürücü belgesine de 60 gün süreyle el konuldu.

S.A., hakkında adli işlem yapılmak üzere polis merkezine teslim edildi.