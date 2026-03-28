Açıklamada, Karadeniz’de sürüklenen mayın tehlikesine karşı 11 Ocak 2024’te Türkiye öncülüğünde Romanya ve Bulgaristan’ın katılımıyla Karadeniz Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu’nun (MCM Black Sea) kurulmasına yönelik sözleşmenin imzalandığı hatırlatıldı.

26 Mart 2022’den Bu Yana Kesintisiz Operasyon

MSB, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından yürütülen faaliyetler kapsamında, Rusya-Ukrayna Savaşı’nın başlamasının ardından 26 Mart 2022’den itibaren Karadeniz’de keşif, gözetleme ve mayın imha çalışmalarının aralıksız sürdüğünü bildirdi.

Bu kapsamda:

28 bin 150 saat seyir gerçekleştirildi

1554 sorti ile toplam 7 bin 711 saat uçuş yapıldı

275 şüpheli cisim tespit edildi

Tespit edilen cisimlerin:

10’unun mayın

8’inin kamikaze İHA

11’inin kamikaze İDA olduğu belirlendi

Söz konusu tehditlerin tamamının SAS timleri tarafından imha edildiği vurgulandı.

Karadeniz’de Yoğun Askeri Faaliyet

Açıklamada, Karadeniz’de yürütülen faaliyetler kapsamında çok sayıda askeri unsurun görev yaptığı belirtildi. Bu çerçevede:

2 firkateyn

1 denizaltı

1 karakol gemisi

1 deniz karakol uçağı

1 helikopter

1 İHA

Mayın gözetleme faaliyetleri kapsamında ise:

2 mayın avlama gemisi

1 hücumbot

3 helikopter

1 SAS timi

1 İHA

aktif olarak görev yapıyor.

Bayraktar TB2’ler Konuşlandırıldı

MSB açıklamasında ayrıca, Karadeniz’deki hava ve deniz güvenliğini artırmak amacıyla 17 Aralık 2025’ten itibaren Kocaeli Cengiz Topel Meydanı’na 3 Bayraktar TB2 İHA’nın konuşlandırıldığı ve bölgede 2 firkateynin daha görevlendirildiği belirtildi.

Halihazırda Karadeniz’de:

Haftada 4 sorti deniz karakol uçuşu

4 sorti İHA uçuşu

Helikopterlerle mayın gözetleme faaliyetleri

kesintisiz şekilde sürdürülüyor.

Kurumlar Arası Koordinasyon Vurgusu

MSB, yürütülen faaliyetlerin;

Sahil Güvenlik Komutanlığı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

başta olmak üzere sivil denizcilik kurumları ve Karadeniz’e kıyısı olan ülkelerle koordinasyon içinde gerçekleştirildiğini belirtti.

Ayrıca Batı Karadeniz’deki sondaj ve araştırma gemileri ile destek unsurlarının bulunduğu bölgelerde keşif ve gözetleme faaliyetlerinin sürdüğü, ilgili unsurlarla irtibatın kesintisiz devam ettiği ifade edildi.

“Tüm Tedbirler Azami Ölçüde Alınıyor”

Açıklamada, Rusya-Ukrayna Savaşı’nın başlangıcından bu yana özellikle sürüklenen mayınlar ile İHA ve İDA tehditlerine karşı azami tedbirlerin alındığı vurgulanarak şu ifadelere yer verildi:

"Ülkemizin devam eden savaştan olumsuz etkilenmemesi maksadıyla gerekli tüm tedbirler alınmakta, faaliyetler ilgili kurumlarla yakın koordinasyon içerisinde sürdürülmektedir."