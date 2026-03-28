Bakan Çiftçi, konuşmasında hemşehrilerinden dualarını beklediğini belirterek şunları söyledi:

"Burası hep benim çocukluğumun, gençliğimin geçtiği yer. Sizler de bugün güzel bir hüsnü teveccüh gösterdiniz. Allah hepinizi var etsin. Sizlere minnettarım. 11 Şubat tarihi itibarıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle İçişleri Bakanlığı görevine getirilmiş durumdayım. Aranızdan çıkmış birisi olarak hepinizin duasını bekliyorum. Çünkü bu zor bir görev, meşakkatli bir görev. Altından kalkılması aynı zamanda çok güç bir görev. Hepinizin hayır dualarını bekliyorum. Bütün Çumralı hemşehrilerimizin. Biz çalışıp gayret edeceğiz. Elimizden geldiği kadar."

Çumra’ya Kalıcı Hizmet Sözü

Bakan Çiftçi, Çumra’ya yönelik hizmet planlarını da paylaştı:

Çumra Hükümet Konağı : Uzun yıllardır beklenen proje için önümüzdeki günlerde ihale yapılacak.

: Uzun yıllardır beklenen proje için önümüzdeki günlerde ihale yapılacak. İlçe Jandarma Komutanlığı : Nisan ayı içerisinde ihalesi gerçekleştirilecek.

: Nisan ayı içerisinde ihalesi gerçekleştirilecek. Emniyet Müdürlüğü ve Polis Merkezi Amirliği : Çumra’ya kazandırılacak.

: Çumra’ya kazandırılacak. Eğitim, sağlık teşkilatı ve adalet sarayına ilişkin talepler de bizzat takip edilecek.

Bakan, ayrıca İçişleri Bakanlığı adına bir danışman görevlendirildiğini ve haftada bir gün Çumra’ya gelerek hemşehrilerin taleplerini toplayacağını belirtti:

"Taleplerinizi danışmanıma iletebilirsiniz. Onlar da aynen bana iletmiş gibi takibini yapacaklar. Yapabileceklerimizi yapacak, yapamayacaklarımızı da sebepleriyle size bildireceğiz. Yetkimizi sonuna kadar memleketimizin lehine kullanacağımızdan emin olabilirsiniz."

Hemşehrilerinden Dualar Bekliyor

Bakan Çiftçi, konuşmasını hemşehrilerinin dualarına olan ihtiyacını vurgulayarak ve Çumra’ya kalıcı hizmetler kazandırma sözü vererek tamamladı:

"Çumralı hemşerilerimizin, aziz milletimizin duasıyla, Cenabıhakk'ın da yardımıyla inşallah bu kutsal görevin, bu ulvi görevin altından da kalkacağız."