Erçel, ifadesinde basında çıkan ve bazı iş adamlarının düzenlediği öne sürülen özel parti ve etkinliklere katılmadığını belirterek, “Bebek Otel’in restoran kısmına iş görüşmesi için birkaç kez gittim. Onun dışında gece hayatım yoktur. Dosyada adı geçen kişileri tanımıyorum ve bu etkinliklerden hiç haberim olmadı, davet dahi almadım” ifadelerini kullandı.

Ünlü oyuncu, 13 yıldır ekranlarda olduğunu hatırlatarak, “Etkileyebileceğim bir kitlem olduğunun farkındayım. Bu sebeple yaşantıma dikkat ediyorum. Herkese örnek olmaya ve ülkemizi yurt dışında en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyorum. Böyle bir dosyada adımın geçmesi nedeniyle üzüntü duyuyorum, üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum” dedi.

Erçel’in açıklamaları sosyal medyada ve basında geniş yankı uyandırdı. Oyuncunun iddialara karşı net ve kararlı tavrı, takipçileri tarafından destek gördü.