Olay, Sancaktepe Fatih Mahallesi TEM Bağlantı Yolu üzerinde meydana geldi. Bölgede bulunan vatandaşlar, yeşillik alanda hareketsiz yatan bir bebeği fark ederek durumu polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde bebeğin yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Bölge güvenlik çemberine alındı

Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. Olay yeri inceleme ekipleri bölgede delil çalışması gerçekleştirdi.

Cenaze Adli Tıp’a kaldırıldı

Yeni doğmuş bebeğin cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Polis ekiplerinin olayın nasıl gerçekleştiğine ilişkin geniş çaplı soruşturma başlattığı bildirildi.