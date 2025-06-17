75 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonlarda, büyük miktarda uyuşturucu madde ve hap ele geçirilirken, binlerce şüpheli de gözaltına alındı.

1 ton 24 kilogram uyuşturucu madde

5 milyon 375 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Ayrıca, bu operasyonlarda 2 bin 311 şüpheli yakalanarak adli işlemler başlatıldı.

Operasyonlara Binlerce Güvenlik Personeli Katıldı

Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatıyla, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinasyonunda yapılan operasyonlarda;

3 bin 335 ekip,

8 bin 340 personel,

37 hava aracı,

53 narkotik dedektör köpeği görev aldı.

Hangi İllerde Operasyon Yapıldı?

İstanbul, Ankara, İzmir, Gaziantep, Adana, Şanlıurfa, Antalya, Diyarbakır, Bursa, Konya ve daha birçok şehirde düzenlenen operasyonlarla, uyuşturucu tacirlerine büyük darbe vuruldu. Toplamda 75 ilde yürütülen çalışmalarda, ülke genelinde kapsamlı bir temizlik yapıldığı bildirildi.

"Uyuşturucu, İnsanlığın En Büyük Düşmanıdır"

Bakan Yerlikaya, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Uyuşturucu, insanlığın en büyük düşmanıdır. Buna cüret eden zehir tacirleriyle, ülkemiz ve insanlık adına kararlılıkla mücadele etmeye devam edeceğiz."

Ayrıca, operasyonlara katkı sağlayan tüm valilere, cumhuriyet başsavcılıklarına, il emniyet müdürlerine ve kahraman güvenlik güçlerine teşekkür etti.

75 ilde Uyuşturucu Madde Satıcılarına yönelik son 3 hafta içinde düzenlediğimiz operasyonlarımızda;

🔻1 Ton 24 Kg Uyuşturucu Madde ile

🔻5 Milyon 375 Bin adet Uyuşturucu Hap ele geçirdik❗



⚠️ 2 bin 311 şüpheliyi yakaladık❗



️Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel… pic.twitter.com/yj7JrUeNE8 — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) June 17, 2025