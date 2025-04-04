Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı yazılı açıklamada ,21 Mayıs 1963'te yaşanan olaylara ve Türkeş’in "Türk Dünyasının birliği" düşüncesine verdiği öneme dikkat çekti.

Türkeş’in vefatından önce 21 Mayıs 1963’teki olaylara atıfta bulunarak, Alparslan Türkeş’in sadece fiziksel cesaretten ziyade, iftiralara karşı gösterdiği direncin önemini vurguladı.

Özdağ, Türkeş’in yaşamını Türk Dünyası’nın birliği için adadığını belirterek, “Türkeş, ölümden korkmayan bir liderdi. Gerçek cesaret, iftiralardan korkmamaktır” dedi.

Türkeş’in son mesajı

Ümit Özdağ, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda ; Alparslan Türkeş’in son siyasi mesajına da değindi. Türkeş, vefatından iki saat önce “Atatürk, Türk tarihinin Himalaya’sıdır” diyerek Türk milletinin tarihine olan bağlılığını bir kez daha ifade etmişti. Özdağ, Türkeş’in bu mesajının, Türk milletinin tarihi ve kültürel birliğine olan bağlılığını gösterdiğini belirtti.