İzmir Konak'ta Buca ile Bornova’yı bağlayacak Onat Tüneli inşaatı sırasında yaşanan kazı çalışmaları, Ersen ve Fahriye Kübra Kılıç çiftine ait evde büyük hasara yol açtı. Kazı esnasında yatak ve oturma odasının duvarları yüksek gürültüyle yıkılırken, evde bulunan 28 yaşındaki Fahriye Kübra Kılıç ve 2 yaşındaki kızı şans eseri yara almadan kurtuldu. Olay, Atamer Mahallesi’nde meydana geldi. Kılıç, evin sürekli sallandığını ve duvarların çatladığını belirterek, “Çocuğumu uyutmaya çalışıyordum, bir anda duvar çöktü. Evimiz kullanılamaz hale geldi. Çok korktum, depremden bile daha büyük korku yaşadım” dedi.

Aile, risk altında olmalarına rağmen sadece 5 ay kira desteği aldığını, eşinin işsiz olduğunu ve maddi-manevi zor günler geçirdiklerini ifade etti. Kılıç, yetkililere seslenerek, “Belediye başkanı bir gün bile olsa bizim yerimizde kalsın, yaşadıklarımızı görsün” çağrısında bulundu. Onat Tüneli inşaatındaki kontrollü patlatmaların mahallede daha önce de bazı evlerde çatlaklara neden olduğu bilgisi paylaşıldı. Yetkililerden acil önlem alınması bekleniyor.