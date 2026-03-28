ABD Başkanı Donald Trump, Ortadoğu’da tırmanan ABD-İran gerilimi ve sıcak çatışma riskinin gündemde olduğu süreçte Türkiye’ye ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Trump, “Bence Türkiye şahaneydi, aslında harikaydı” sözleriyle Ankara’nın tutumunu överken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için de “harika bir lider” ifadesini kullandı.

“SAVAŞ SÜRECİNDE DESTEKLEYİCİYDİ”

Trump, açıklamasında söz konusu sürecin doğrudan bir savaş atmosferi ve yüksek gerilim dönemi olduğuna işaret ederek, Türkiye’nin bu kritik dönemde “son derece destekleyici” bir rol üstlendiğini vurguladı. ABD Başkanı, “Bölge dışı ülkelerden muazzam bir destek geldi ama Türkiye özellikle çok destekleyiciydi” dedi.

Türkiye’nin, Washington ile Tahran arasında artan gerilimde denge gözeten bir politika izlediği ve diplomatik temaslarını sürdürdüğü biliniyor. Ankara’nın bu süreçte doğrudan çatışmanın parçası olmadan, arabulucu ve kolaylaştırıcı bir rol üstlendiği değerlendiriliyor.

ANKARA’NIN DENGELİ TUTUMU

Trump’ın “İstediklerimizin dışında kaldılar” sözleri ise Türkiye’nin sahadaki askeri ya da doğrudan çatışma adımlarından uzak durarak, daha çok diplomasi eksenli bir çizgide kaldığı şeklinde yorumlandı.

Uzmanlara göre Türkiye, bir yandan NATO müttefiki olarak ABD ile ilişkilerini korurken, diğer yandan bölgesel dengeleri gözeterek gerilimi tırmandırmayan bir politika izledi.

ERDOĞAN’A ÖVGÜ DİKKAT ÇEKTİ

Trump’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için iki kez tekrarladığı “harika bir lider” ifadesi ise açıklamanın en dikkat çekici bölümlerinden biri oldu. Bu sözler, iki lider arasındaki doğrudan iletişimin ve diplomatik temasların sürdüğüne işaret olarak değerlendirildi.