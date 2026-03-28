Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, STRATCOM Zirvesi 2026 kapsamında Sierra Leone Enformasyon ve Yurttaşlık Eğitim Bakanı Bah ile bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu belirtti.

İletişim Başkanı Duran, şunları kaydetti:

'Görüşmemizde, iletişim alanında küresel işbirliğinin önemi, kamu diplomasisinin güçlendirilmesi ve dezenformasyonla mücadelede ortak yaklaşımlar üzerine kapsamlı değerlendirmelerde bulunduk. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, dost ve kardeş ülkelerle bilgi ve tecrübe paylaşımını artırarak daha güçlü bir iletişim ağı inşa etmeyi sürdürüyoruz. Nazik ziyaretleri ve değerli katkıları için Sayın Bah'a teşekkür ediyorum.'

Paylaşımda, görüşmeye ilişkin fotoğraflar da yer aldı.