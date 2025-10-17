ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü. Trump, Putin ile yaptığı telefon görüşmesi ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Görüşmenin çok verimli geçtiğini vurgulayan Trump, Putin’in Orta Doğu’daki barış konusunda kendisini tebrik ettiğini bildirdi.

Trump, gelecek hafta ABD adına Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun başkanlık edeceği heyetin, Rus heyetiyle belirlenecek bir yerde bir araya geleceğini kaydederek, "Putin ve ben, Rusya ile Ukrayna arasındaki bu utanç verici savaşı sona erdirebilmek için üzerinde anlaşmaya vardığımız bir yerde Macaristan'ın Budapeşte kentinde bir araya geleceğiz" ifadesini kullandı.

Orta Doğu barışının Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmek üzere yapılan müzakerelere yardımcı olacağını aktaran Trump, "Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve ben, yarın Oval Ofis'te bir araya gelerek, Devlet Başkanı Putin ile yaptığım görüşmeyi ve daha birçok konuyu ele alacağız. Bugünkü telefon görüşmesinde büyük ilerleme kaydedildiğine inanıyorum” açıklamasında bulundu.

KREMLİN'DEN AÇIKLAMA

Kremlin'den yapılan açıklamada da görüşmenin verimli geçtiği belirtilerek, "Liderler temasta kalma konusunda anlaştı. Budapeşte'de yapılabilecek görüşmeler için iki ülke hızlı bir hazırlık yapacak” denildi.

Telefon görüşmesinin Rusya'nın isteği ile gerçekleştiği belirtilen açıklamada, "Budapeşte önerisi ise Trump'tan geldi. Başkan Putin bu öneriyi kabul etti" ifadelerine yer verildi.