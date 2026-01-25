ABD Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS), Texas'tan ülkenin kuzeydoğusuna kadar olan bölgelerde yoğun kar yağışı ve dondurucu soğukların beklediğini açıkladı. Yetkililer, bölge sakinlerine evde kalmaları ve zorunlu olmadıkça yola çıkmamaları uyarısında bulundu.

Federal Acil Durum Yönetim Ajansı (FEMA) ise federal hükümetin yaklaşık 30 arama kurtarma ekibini teyakkuz durumuna geçirdiğini duyurdu. FEMA yetkilileri, kış fırtınasının etkili olacağı bölgelere gerekli desteğin sağlandığını bildirdi.

ABD'de kar fırtınası nedeniyle 13 binden fazla uçuşun da iptal edildiği belirtildi.