ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'İsrail sevilse de sevilmese de ABD'nin büyük bir müttefiki olduğunu kanıtlamıştır. Cesur, atılgan, sadık ve zekidirler; çatışma ve gerginlik anlarında gerçek yüzlerini gösteren diğerlerinden farklı olarak, İsrail azimle savaşır ve nasıl kazanılacağını bilir!' ifadelerini kullandı.