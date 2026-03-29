Kars 36 Spor futbolcuları, BAL 1. Grup 21. hafta mücadelesinde Murat 2020 Genç Spor karşısına, üzerinde Kubilay Kaan Kundakçı’nın fotoğrafı bulunan tişörtlerle çıktı. Yeşil-beyazlı ekip, “Seni Unutmayacağız” pankartı açarak takım arkadaşlarını andı.

Karşılaşma öncesinde futbolcular ve teknik heyet, Kundakçı için saygı duruşunda bulundu. Ardından oluşturulan anma köşesine karanfiller bırakıldı. Tribünlerde yer alan taraftarlar ise “Kubilay ölmedi kalbimizde yaşıyor” sloganlarıyla duygusal anlar yaşattı.

“Sadece Takım Arkadaşımız Değil, Kardeşimizdi”

Takım kaptanı Ali İhsan Özkanca yaptığı açıklamada büyük bir acı yaşadıklarını belirterek, “Sadece bir takım arkadaşımızı değil, kardeşimizi kaybettik. Aynı sahayı, aynı hayatı paylaştığımız bir insanı kaybettik. Hala acısını yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

Maçı 2-0 Kazandılar

Duygusal atmosferde oynanan mücadelede Kars 36 Spor, rakibi Murat 2020 Genç Spor’u 2-0 mağlup ederek sahadan galibiyetle ayrıldı.

Kubilay Kaan Kundakçı’nın vefatı, spor camiasında derin üzüntü yaratırken, Kars 36 Spor’un bu anlamlı anması takdir topladı.