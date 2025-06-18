Başkan Açıkalın, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Transfer yasağının kaldırılmasının ardından teknik direktörümüz Markus Gisdol ile yeni bir yapılanma sürecine giriyoruz. Kadro kalitemizi artırmak için yerli ve yabancı birçok oyuncu ile temas halindeyiz. Hedefimiz, Süper Lig'de daha başarılı bir Kayserispor izlettirmek."

Kombine ve Loca Satışlarına Yoğun İlgi

Yeni sezona taraftarın da büyük ilgisi olduğu vurgulanan açıklamada, kombine ve loca satışlarında büyük talep yaşandığı belirtildi. Başkan Yardımcısı Süleyman Akın’ın loca satışlarını yürüttüğü, kombine biletlerin ise Passolig gişeleri ve internet sitesi üzerinden satışta olduğu duyuruldu.

Açıkalın, “Geçen sezon son 9 iç saha maçını namağlup tamamlayan takımımız için bu sezon da tribün desteği büyük önem taşıyor. Taraftarımıza teşekkür ediyoruz” dedi.