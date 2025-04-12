Trabzonspor, Süper Lig’in 31’inci haftasında yarın Çaykur Rizespor’u sahasında konuk edecek. Papara Park Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak maçta hakem Çağdaş Altay düdük çalacak. Maç öncesi 36 puanla 11’inci sırada yer alan bordo-mavililer, Çaykur Rizespor’u sahasında mağlup ederek geçtiğimiz hafta Fenerbahçe deplasmanında aldığı mağlubiyeti telafi etmek ve üst sıralara tırmanmak istiyor. 34 puanla 13’üncü sırada yer alan konuk ekip Çaykur Rizespor ise alacağı puan ya da puanlarla alt sıralara düşmekten kurtulmak istiyor.

TRABZONSPOR ÜSTÜN

İki takım aralarındaki rekabette 1’i Türkiye Kupası, 46’sı Süper Lig olmak üzere 47 kez karşı karşıya geldi. 1979 yılında Süper Lig’de başlayan rekabette Trabzonspor’un 28, Çaykur Rizespor’un 9 galibiyeti bulunurken 9 maçta ise eşitlik söz konusu. Söz konusu karşılaşmalarda Trabzonspor Çaykur Rizespor filelerine 95 gol atarken, kalesinde 45 gol gördü.

Öte yandan iki takımın 2024-25 sezonunun her iki yarısında Rize’de oynanan karşılaşmalardan Çaykur Rizespor 3-1 galibiyetle ayrıldı.