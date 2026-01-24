Karşılaşmaya hızlı başlayan Trabzonspor, 3. dakikada Oulai’nin ceza sahası dışından şutuyla etkili oldu. Kasımpaşa ise 10. dakikada Zubkov’la gole yaklaştı. Her iki takımın da yakaladığı fırsatları değerlendirememesi sonucu ilk yarı 0-0 eşitlikle tamamlandı.

Onuachu Döndü, Golünü Attı

İkinci yarıya etkili başlayan Trabzonspor, 51. dakikada golü buldu. Oulai’nin kazandığı topu Onuachu’ya aktarmasıyla gelişen atakta, golcü futbolcunun şutunda top yan direkten dönerek ağlarla buluştu: 1-0.

Afrika Uluslar Kupası’ndan dönen Paul Onuachu, ligde 3 maç aradan sonra forma giydiği karşılaşmada golle dönüş yaptı ve ligdeki gol sayısını 12’ye yükseltti.

Kasımpaşa Beraberliği Yakaladı

Kasımpaşa, 61. dakikada Diabate’nin golüyle skoru 1-1’e getirdi. Maçın bu bölümünde karşılıklı ataklar yaşanırken, iki ekip de galibiyet için baskısını artırdı.

Zubkov’dan Müthiş Gol

Karşılaşmanın 84. dakikasında Trabzonspor yeniden öne geçti. Nwakaeme’nin pasında ceza sahası dışından Zubkov’un aşırtma vuruşunda top üst direkten döndü ve filelerle buluştu: 2-1.

Kırmızı Kart Çıktı

Maçın son dakikalarında Kasımpaşa’da Kerem Demirbay, üst üste gördüğü iki sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

258 Gündür Sahasında Yenilmiyor

Trabzonspor, Fatih Tekke yönetiminde iç sahada 258 gündür mağlubiyet yaşamadı. Bordo-mavililer, evindeki son yenilgisini geçen sezonun 35. haftasında Galatasaray’a karşı almıştı.

Tekke ile İç Sahada Güçlü Performans

Trabzonspor, Fatih Tekke yönetiminde Papara Park’ta çıktığı 15 lig maçında 8 galibiyet, 6 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

Belözoğlu: “Maçın Hakkı Beraberlikti”

Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, maç sonrası yaptığı açıklamada, “Bence bu maçın en kötü ihtimalle hakkı beraberlikti. Oyuncularım çok iyi mücadele etti ancak hakem performansı Türk futbolu adına büyük bir problem” ifadelerini kullandı.