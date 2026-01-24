Farklı sivil toplum kuruluşlarının oluşturduğu İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri, Alsancak’taki Kıbrıs Şehitleri Caddesi üzerinde bir araya geldi. Grup, Suriye’de yaşanan gelişmelere ilişkin basın açıklaması yaptı.

Uyarılara Rağmen Dağılmadılar

Basın açıklamasının ardından polis ekipleri, grubun dağılması yönünde defalarca uyarıda bulundu. Ancak uyarılara rağmen izinsiz yürüyüş yapmak isteyen ve polise mukavemette bulunan yaklaşık 50 kişilik gruba müdahale edildi.

Arbede Çıktı, 6 Gözaltı

Polis müdahalesi sırasında arbede yaşandı. Olaylar sırasında polise direnç gösterdiği belirlenen 6 kişi gözaltına alındı. Bölgede güvenlik önlemleri artırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.