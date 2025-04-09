Trabzonsporlu oyuncular Epilepsi İçin Bak farkındalık kampanyasına destek olmak için çektikleri video ile ülkemizdeki yaklaşık 1 milyon epilepsi hastasının sesi oldu. Okay Yokuşlu, Muhammed Cham, Mustafa Eskihellaç, Oleksandr Zubkov ve Pedro Malheiro Epilepsi İçin Bak Farkındalık Kampanyası’nın gönüllü elçileri olarak videoda yer aldı.

Trabzonsporlu oyuncular, epilepsiyle ilgili ön yargılara dikkat çekerek şu mesajı verdi: “Ülkemizde işveren olsam epilepsi hastası bir bireyi işe almak istemem diyen 9 milyon kişi var. Epilepsi İçin Bak ‘Mor Alarm' ilan ediyor! Farkındalık için harekete geç. Mor gözlük tak, Epilepsi için Bak.”

Türk Epilepsi ile Savaş Derneği’nin dokuz yıldır hayata geçirdiği Epilepsi İçin Bak farkındalık kampanyası, epilepsili bireylerin de herkes gibi hayatlarına devam edebilecekleri, okuyabilecekleri, çalışabilecekleri, evlenebilecekleri, çocuk sahibi olabilecekleri ve başarılı işlere imza atabilecekleri konusunda farkındalığı artırmayı amaçlıyor.

Trabzonspor, geçtiğimiz yıllarda da epilepsi farkındalığını artırmak için kampanyaya destek vermiş ve toplumu bakış açısını değiştirmeye davet etmişti. Epilepsi farkındalığının artırılması konusunda duyarlı olan kulüp, bu yıl da futbolcularıyla birlikte güçlü bir mesaj vererek bilinçlendirme çalışmalarına katkısını sürdürdü.

Epilepsi İçin Bak Hakkında:

Türk Epilepsi ile Savaş Derneği’nin UCB Pharma’nın koşulsuz desteğiyle, 2017 yılından beri hayata geçirdiği Epilepsi İçin Bak farkındalık kampanyası, bu yıl dokuzuncu yılında… Epilepsi İçin Bak farkındalık kampanyası, epilepsili bireylerin de herkes gibi hayatlarına devam edebilecekleri, okuyabilecekleri, çalışabilecekleri, evlenebilecekleri, çocuk sahibi olabilecekleri ve başarılı işlere imza atabileceklerinin farkındalığını artırmayı amaçlıyor. Epilepsi İçin Bak farkındalık kampanyasının taşıyıcı ikonu olarak epilepsi hastalarına olan bakış açımızı değiştirmemiz gerektiğini sembolize eden mor gözlükler kullanılıyor.

Epilepsi İçin Bak farkındalık kampanyası, 2025 yılında ön yargıları yıkmak amacıyla #MorAlarm mottosunu benimsedi. 2025 yılında Epilepsi İçin Bak farkındalık kampanyasının gönüllü elçileri ünlü oyuncular Aybüke Pusat ve Serkay Tütüncü oldu.

Epilepsi İçin Bak farkındalık kampanyası kapsamında her yıl düzenlenen etkinliklerle, epilepsi hastalığına dair toplumsal farkındalık artırılmaya devam ediyor. Bugüne kadar Epilepsi İçin Bak’a birçok ünlü isim gönüllü elçi olarak destek vererek kampanyanın geniş kitlelere ulaşmasını sağladı. Bu isimler arasında: Bülent Şakrak, Furkan Andıç Murat Dalkılıç, Aşkın Nur Yengi, İrem Sak ve Derya Uluğ da yer alıyor.

Epilepsi İçin Bak farkındalık kampanyasıyla ilgili daha detaylı bilgi almak için adresini ziyaret edebilirsiniz.