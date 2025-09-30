Kaza, saat 10.30 sıralarında Marmaraereğlisi-Seymen kara yolundaki Namık Kemal Üniversitesi Marmaraereğlisi Meslek Yüksekokulu önünde meydana geldi. Yunus Emre Salt yönetimindeki 59 AIE 958 plakalı TIR, kampüse giriş yapmak isteyen üniversite öğrencisi Abdullah Buğra Beyaz'ın kullandığı 59 ADL 162 plakalı otomobile çarptı. İki araç yol kenarına savrulurken, sürücüler de yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Üniversite öğrencisi Beyaz Çorlu Devlet Hastanesi'ne, TIR sürücüsü Salt ise Tekirdağ Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Üniversite öğrencisi Abdullah Buğra Beyaz'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (DHA)
TIR, otomobile çarptı!
Tekirdağ'ın Marmarareğlisi ilçesinde TIR, otomobile çarptı. Kazada otomobil sürücüsü üniversite öğrencisi Abdullah Buğra Beyaz (18) ağır, TIR sürücüsü Yunus Emre Salt hafif yaralandı.
Kaynak: DHA
