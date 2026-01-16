Kaza, öğle saatlerinde Dumlupınar Bulvarı Ümitköy Metro İstasyonu önünde bulunan otobüs durağında gerçekleşti. N.K. yönetimindeki 06 EV 3434 plakalı otomobil, yolcu almak için duran Y.A. idaresindeki belediye otobüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, yoldan geçen 2 otomobile daha çarparak durabildi.

Toplam 4 aracın karıştığı kazada, otomobil sürücüsü N.K. ile araçta bulunan 1 kişi ve diğer otomobillerin sürücüleri yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Hurdaya dönen otomobilde sıkışan sürücü N.K., itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. N.K.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, olay nedeniyle bölgede kısa süreli trafik yoğunluğu yaşandı.