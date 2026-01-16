Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, şüphelilerin 3’üncü kişiler adına sahte evrakla şirket kurdukları tespit edildi. Kurulan bu şirketler üzerinden çek karnesi temin eden şüphelilerin, piyasadan yüksek miktarda ürün aldığı ve gerçeğe aykırı faturalar düzenlediği belirlendi.

Mağdurlar Üzerine Vergi Borcu Bıraktılar

Yapılan incelemelerde, şüphelilerin sahte işlemlerle müştekiler adına yüksek miktarda vergi borcu oluşmasına neden olduğu ortaya çıktı. Dolandırıcılık faaliyetlerinin uzun süredir sürdüğü öğrenildi.

13 Gözaltı, 12 Tutuklama

Tespit edilen şüphelilere yönelik olarak Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Şube Amirliği ekiplerince önceki gün operasyon düzenlendi. Operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 12’si tutuklanırken, 1 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

Soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü bildirildi.