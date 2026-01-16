Programda konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, emeklilerin yaşadığı ekonomik sorunlara dikkat çekerek, Meclis’te başlattıkları “emekli nöbeti”nin sürdüğünü ifade etti.

“MECLİS SAMİMİYET TESTİNDEN GEÇECEK”

Karasu, önümüzdeki hafta TBMM gündemine gelmesi beklenen kanun teklifine işaret ederek, bu düzenlemenin emeklilere yönelik yaklaşımı net şekilde ortaya koyacağını söyledi. Karasu,

“TBMM’ye gelecek kanun teklifinde herkesin emekliye bakış açısı görülecek. Bu, Meclis için bir samimiyet testi olacaktır” dedi.

“AÇLIK DÜZENİNE SON VERİLMELİ”

Emeklilere sunulan mevcut ekonomik koşulları eleştiren Karasu, muhalefet partilerinin ve Meclis’te çoğunluğu elinde bulunduran partilerin desteğiyle bu düzenin değiştirilebileceğini belirtti. Karasu, emeklilerin geçim sıkıntısına sürüklendiğini savunarak, “Emekliye reva görülen bu açlık düzeni Meclis’te değiştirilebilir” ifadelerini kullandı.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI ASGARİ ÜCRET DÜZEYİNDE OLMALI

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, en düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesine yükseltilmesi gerektiğini vurgulayarak, emeklilerin insanca yaşayabileceği bir gelir düzenlemesi talep ettiklerini söyledi.