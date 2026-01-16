Soruşturma kapsamında aralarında Kaynarca ve Müftüoğlu’nun da bulunduğu 6 kişi, Şişli Hamidiye Etfal Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi. Şüphelilerden kan, saç ve idrar örnekleri alındı. İşlemlerin ardından şahıslar, Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na götürüldü.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Savcılıktaki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüphelilerden Ali Sert ve Rabia Karataş, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Oyuncu Oktay Kaynarca, sanatçı Emel Müftüoğlu ve Neda Şahin hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı. Savcılığın talep ettiği ev hapsi istemi ise Sulh Ceza Hakimliği tarafından reddedildi.

ADLİ TIP RAPORU: NEGATİF

Adli Tıp Kurumu’nda yapılan incelemelerde, Oktay Kaynarca, Emel Müftüoğlu ve Neda Şahin’e ait saç ve kan örneklerinde herhangi bir yasaklı maddeye rastlanmadığı bildirildi. Test sonuçlarının negatif çıkmasıyla birlikte söz konusu isimlerin sağlık raporları dosyaya eklendi.

Soruşturmayla ilgili adli sürecin devam ettiği öğrenildi.