Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), bahis soruşturması kapsamında yürütülen incelemeler sonucunda kararlarını duyurdu. TFF’den yapılan açıklamaya göre, PFDK’ye sevk edilen toplam 151 teknik sorumlu ve antrenör ile birlikte incelemesi süren 2 bölgesel gözlemci hakkında değerlendirme yapıldı.

Kurul, 146 teknik sorumlu ve antrenör hakkında hak mahrumiyeti cezası uygulanmasına hükmetti.

7 İsim Hakkında Ceza Verilmedi

PFDK, yapılan değerlendirme sonucunda teknik sorumlu ve antrenörlerden Ahmet Dursun, Mustafa Sarp, Volkan Erten, Mustafa Alper Avcı ve Ali Beykoz ile bölgesel gözlemciler Özkan Karapınar ve Faruk Tunçak hakkında ceza tayinine yer olmadığına karar verdi.

45 Gün Hak Mahrumiyeti Cezası Alanlar

PFDK tarafından 45 gün hak mahrumiyeti cezası verilen isimler arasında Semih Tokatlı, İlker Erdem, Murat Sönmez, Sercan Yıldırım, Serdar Göçerler, Mehmet Erol, Görkem Öncü, Ramazan Kurşunlu, Ümit Davala, Can Arat ve Onur Can Korkmaz gibi çok sayıda teknik adam yer aldı.

3 Ay Hak Mahrumiyeti Cezası Alanlar

3 ay hak mahrumiyeti cezası alanlar arasında Savaş Yıldırım, Taner Gürsoy, Erdoğan Sarıuşak, Bayram Toysal, Aykut Erdoğan, İlhan Özbay, Serdar Topraktepe, Yiğit İncedemir ve Baykal Aydınlı gibi isimler bulunuyor.

6 Ay Hak Mahrumiyeti Cezası

PFDK, Serkan Ençetin, Gökhan Ünal, İsmail Ertekin ve Erkan Bölükbaş başta olmak üzere toplam 10 teknik sorumlu ve antrenöre 6 ay hak mahrumiyeti cezası verdi.

9 Ay Hak Mahrumiyeti Alan İsimler

9 ay hak mahrumiyeti cezası verilenler arasında Mehmet Altıparmak, Hakan Keleş, Olcan Adın, İbrahim Tolgay Kerimoğlu ve Ahmet Yurtsever gibi futbol kamuoyunda tanınan isimler yer aldı.

12 Ay Hak Mahrumiyeti Cezası

PFDK, en ağır cezayı 12 ay hak mahrumiyeti olarak uyguladı. Bu cezayı alan isimler arasında Hakan Yılmaz, Murat Parlak, Avni Okumuş, Bülent Yenihayat, Kemal Dulda ve Ozan Köprülü bulunuyor.