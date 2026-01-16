Popüler sosyal medya uygulaması X, küresel çapta yaşanan teknik bir arıza nedeniyle kullanıcılarına hizmet veremiyor. Türkiye başta olmak üzere birçok ülkede kullanıcılar, ana sayfa akışını yenileyemediğini, gönderilerin yüklenmediğini ve bazı içeriklerin hiç görünmediğini ifade ediyor.

Sorunun hem mobil uygulamada hem de masaüstü sürümünde yaşandığı belirtiliyor.

Akış Yenilenmiyor, Paylaşımlar Görüntülenemiyor

Kullanıcılardan gelen geri bildirimlere göre;

Ana sayfa akışı boş görünüyor

Gönderiler geç yükleniyor ya da hiç açılmıyor

Bazı hesaplara erişim sağlanamıyor

“Bir sorun oluştu, tekrar dene” uyarıları alınıyor

Yaşanan problem, kısa sürede sosyal medyada da gündem oldu.

Resmi Açıklama Henüz Gelmedi

X yönetimi tarafından erişim sorununa ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Teknik ekiplerin sorunun kaynağını tespit etmek ve sistemi normale döndürmek için çalışma yürüttüğü tahmin ediliyor.

Kullanıcılar, platformun ne zaman tamamen normale döneceğini merak ediyor.

Geçici Bir Kesinti Olabileceği Değerlendiriliyor

Benzer teknik aksaklıklar geçmiş dönemlerde de yaşanmış ve kısa süre içinde giderilmişti. Uzmanlar, mevcut sorunun da sunucu kaynaklı veya sistemsel bir güncellemeden kaynaklanabileceğini değerlendiriyor.