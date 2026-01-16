Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara Esenboğa Havalimanı’nda yaptığı açıklamada, kapasite artırımı projesinin birinci etabının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla 19 Ocak Pazartesi günü hizmete açılacağını duyurdu.

Uraloğlu, “Havalimanımızın yıllık yolcu kapasitesi 20 milyondan 30 milyona yükseliyor. Başkentimiz daha fazla irtifa kazanıyor” dedi.

3’üncü Pist ve Yeni Kontrol Kulesi Hizmete Giriyor

Birinci etap kapsamında;

3 bin 750 metre uzunluğunda 3’üncü pist ,

77 metre yüksekliğinde modern hava trafik kontrol kulesi ,

Yeni kargo apronu, taksi yolları ve tamamlayıcı tesisler

milletin hizmetine sunulacak.

Uraloğlu, “Cumhuriyetimizin kalbi Ankara artık dünyaya çok daha güçlü kanatlar açacak” ifadelerini kullandı.

Türkiye Havacılıkta Dünya Liginde

Türkiye’nin havacılık alanında büyük bir atılım gerçekleştirdiğini belirten Uraloğlu, 2002’den bu yana sivil havacılık politikalarıyla rekabetçi bir yapı kurulduğunu söyledi. Türkiye’nin bugün 58 aktif havalimanıyla hizmet verdiğini vurgulayan Uraloğlu, yapımı süren Yozgat ve Bayburt-Gümüşhane havalimanlarıyla bu sayının 60’a çıkacağını ifade etti.

2025’te Yolcu Sayısında Rekor

Uraloğlu, 2025 yılında transit yolcular dahil 247 milyon 163 bin yolcuya ulaşılarak Cumhuriyet tarihinin rekorunun kırıldığını açıkladı. Türkiye’nin yolcu sayısında Avrupa’da 3’üncü, dünyada ise 7’nci sırada yer aldığını belirtti.

İstanbul Havalimanı’nın tek başına 84,5 milyon yolcuya ev sahipliği yaptığını kaydeden Uraloğlu, 2002’den bu yana toplam 3,2 milyar yolcuya hizmet verildiğini söyledi.

Pilot ve Havacılık Personeli Sayısı Arttı

Bakan Uraloğlu, 2025 itibarıyla:

Lisanslı pilot sayısının 17 bin 910’a ,

Toplam lisanslı havacılık personelinin ise 26 bin 888’e

ulaştığını açıkladı.

Esenboğa’da Yolcu Sayısı 5 Yılda İki Katına Çıktı

Esenboğa Havalimanı’nda yolcu sayısının hızla arttığını belirten Uraloğlu, 2021’de 7 milyon olan yolcu sayısının 2025’te 13 milyon 988 bine yükseldiğini söyledi.

Projeksiyonlara göre;

2035’te yolcu sayısı 23,1 milyon ,

2045’te ise 31 milyonun üzerine çıkacak.

298 Milyon Avroluk Yatırım, Devlete Yük Yok

Esenboğa’daki kapasite artış projesinin 298 milyon avroluk yatırımla, kamu bütçesinden tek kuruş çıkmadan tamamlandığını vurgulayan Uraloğlu, proje sayesinde 25 yıllık işletme süresince KDV dahil 560 milyon avro kira geliri elde edileceğini açıkladı.

KÖİ Modeliyle 10 Milyar Avroluk Katkı

Kamu Özel İşbirliği modeliyle hayata geçirilen havalimanı projelerinden bugüne kadar yaklaşık 9,6 milyar avro kira ve kullanım bedeli elde edildiğini belirten Uraloğlu, bu modelle Türkiye ekonomisine yaklaşık 10 milyar avro katkı sağlandığını ifade etti.