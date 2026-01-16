Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, transfer çalışmalarını tecrübeli forvet Cenk Tosun ile güçlendirdi. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Cenk Tosun Turgay Ciner Spor Tesisleri’nde düzenlenen imza töreninde kendisini Kasımpaşa’ya bağlayan sözleşmeye imza attı.

İmza töreninde Kasımpaşa Kulübü CEO’su Ceyhun Kazancı da hazır bulundu.

Kasımpaşa’dan “Hoş Geldin” Mesajı

Lacivert-beyazlı kulüp, resmi internet sitesinden yaptığı paylaşımda,

“Yeni transferimiz Cenk Tosun’a hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz”

ifadelerine yer verdi.

Tecrübesiyle Hücum Hattına Güç Katacak

Milli takım forması da giyen ve Süper Lig’de önemli tecrübeye sahip olan Cenk Tosun’un, Kasımpaşa’nın hücum gücüne önemli katkı sağlaması bekleniyor. Deneyimli golcü, yeni sezonda lacivert-beyazlı formayla sahaya çıkacak.

Basın Fotoğrafları Paylaşıldı

İmza törenine ait basın fotoğrafları da Kasımpaşa Kulübü tarafından kamuoyuyla paylaşıldı. Fotoğraflarda Cenk Tosun’un Kasımpaşa formasıyla sözleşmeye imza attığı anlar yer aldı.