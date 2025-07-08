Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Malatya Bölge Temsilciliği'nin koordinasyonunda konteyner evlerde yaşayan 6-12 yaş grubu kız ve erkek çocuklar için futbol okulu düzenlendiğini duyurdu.

Hedef: Fiziksel Gelişimi Desteklemek, Verimli Vakit Geçirmek

Federasyon tarafından yapılan açıklamada, gönüllü antrenör ve personelin desteğiyle çocuklara yönelik bir yaz futbol okulunun organize edildiği bildirildi. Program, 1 Temmuz - 31 Temmuz ve 1 Ağustos - 31 Ağustos tarihleri arasında olmak üzere iki dönem halinde gerçekleştiriliyor.

Bu yaz okuluyla çocukların hem eğitici etkinliklerle bilgi edinmeleri hem de futbol oynayarak eğlenceli ve verimli zaman geçirmeleri hedefleniyor. Etkinlikler, her hafta Pazartesi ve Çarşamba günleri 09.00 - 10.30 saatleri arasında düzenleniyor.

Program kapsamında; çocuklar için basit beceri parkurları, eğitsel oyunlar ve 4’e 4 ile 5’e 5 formatlarında mini futbol müsabakaları içeren saha uygulamaları yapılıyor. Bu etkinliklerle çocukların fiziksel gelişimlerinin desteklenmesi ve takım oyununa olan ilgilerinin artırılması amaçlanıyor.