Depremin ardından Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), sosyal medya hesaplarından geçmiş olsun mesajı yayımladı. TFF açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Marmara Denizi'nde İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremlerde olumsuz bir durumun yaşanmamasını temenni ediyor, sarsıntıdan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.”

Yetkililer: Şu Ana Kadar Olumsuz Bir Durum Yok

Deprem sonrası yetkili kurumlardan yapılan açıklamalarda, şu ana kadar can veya mal kaybına ilişkin resmi bir bilgi bulunmadığı belirtildi. AFAD ve ilgili ekipler bölgede incelemelerini sürdürüyor.

Deprem Geniş Bir Alanda Hissedildi

Deprem, İstanbul’un yanı sıra Tekirdağ, Yalova, Kocaeli, Bursa gibi illerde de hissedildi. Vatandaşlar, sosyal medya platformlarında deprem anına dair çok sayıda paylaşım yaptı.