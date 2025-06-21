Sponsorluk kapsamında milli takımların kamp süreçlerinde ve özel organizasyonlarında bulunacak Terra Pizza, bu iş birliğiyle sadece sporculara değil aynı zamanda basketbolseverlere ve genç taraftarlara da ulaşmayı amaçlıyor.

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, yapılan anlaşmayla alakalı “Terra Pizza’nın, A Kadın ve A Erkek Milli Takımlarımızın “Resmi Lezzet Sponsoru" olarak basketbol ailemize katılmasından memnuniyet duyuyoruz. Türk basketbolunun geleceğine güvenle ilerlerken, sporu ve milli değerleri sahiplenen iş ortaklarımızın sayısının artması bizler için son derece kıymetli. Basketbolun yaygınlaşması ve daha geniş kitlelerle buluşması adına bu katkıyı çok değerli buluyoruz. Önümüzdeki 2 yıl boyunca Türk basketbolunun ve milli takımlarımızın yanında yer alacak olan Terra Pizza ile gerçekleştirdiğimiz bu anlaşmanın camiamıza hayırlı olmasını diliyorum.” ifadelerine yer verdi.



Terra Pizza Genel Müdürü F. Emrah Peker, sponsorlukla alakalı “Basketbol gibi milyonları peşinden sürükleyen bir sporda, milli formayı gururla taşıyan oyuncularımızın yanında olmak bizim için büyük bir onur. Pizza, özellikle maç heyecanlarının en keyifli eşlikçilerinden biri. Terra Pizza olarak bizim de spora ilgi duyan tüketicilerle güçlü bir bağımız var. Gençlerle kurduğumuz bu dinamik ilişkiyi daha da ileri taşımak, spora ve sporcu yetiştirilmesine katkı sunmak bizim için sadece bir sponsorluk değil, aynı zamanda bir sorumluluk. Terra Pizza olarak bu yolculuğa ‘%100 Lezzet, %100 Destek bizden!’ diyerek eşlik ediyoruz. Basketbolun gelişimine ve milli başarıların artmasına katkı sağlayan bir iş birliğine imza atmaktan büyük mutluluk duyuyoruz.” yorumunda bulundu.

Basketbolun enerjisiyle Terra Pizza’nın dinamik yapısını bir araya getiren iş birliğinin basketbol sporuna ve gençlere katkı sağlaması amaçlanıyor.