Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen mağaranın kullanılmaz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Ulaşılamaz denilen her yerde biz varız. Mehmetçiklerimiz, en zorlu arazilerde teröristlerin inlerine girmeye devam ediyor. Aziz vatanımız için kahramanca ve fedakarca mücadele eden Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirdiği arama tarama faaliyetinde terör örgütü PKK'nın kullandığı çok sayıda bölümü bulunan bir mağara tespit etti. Kullanılamaz hale getirilen mağarada, teröristlere ait olduğu belirlenen yaşam ve muhtelif malzeme imha edildi" denildi.