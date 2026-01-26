İl Jandarma Komutanlığı'nın dolandırıcılık olaylarının aydınlatılmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, Haliliye ilçesinde yaşayan R.A.'nın dolandırıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Yapılan incelemede, mağdurun, kendilerini polis olarak tanıtan şüphelilerin yönlendirmesiyle piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 800 bin TL olan ziynet eşyasını bu kişilere teslim ettiği belirlendi. Olayın ardından JASAT ve Haliliye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından geniş çaplı çalışma başlatıldı. Yaklaşık 20 iş yeri ve ikamete ait toplam 30 saatlik güvenlik kamerası görüntüsü incelendi. Görüntülerin analiz edilmesi sonucu şüpheli profiline uyan 5 kişi tespit edildi. Sanal medya hesapları üzerinden yapılan araştırmalar neticesinde elde edilen fotoğraflar mağdura gösterildi ve M.E. isimli şüpheli teşhis edildi.

Gözaltına alınan M.E.'nin ifadesinde suçu H.B. isimli kişiyle birlikte işlediğini söylemesi üzerine bu kişi de yakalandı. Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri nöbetçi mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)