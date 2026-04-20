Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri, Meclis bahçesinde gerçekleştirilen açılış ve ödül töreniyle başladı. Törene TBMM Genel Sekreteri Hüseyin Kürşat Kırbıyık, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Safa Koçoğlu Gürsoy, milletvekilleri, TÜBİTAKBaşkanı Orhan Aydın, Ankara Üniversitesi Rektörü Necdet Ünüvar ve Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı katıldı.

Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

“Ay Yıldızlı Bayrağımızı Dalgalandıracaklar”

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Safa Koçoğlu Gürsoy, 23 Nisan’ın hem çocukların bayramı hem de millet iradesinin simgesi olduğunu vurgulayarak, Mustafa Kemal Atatürk’ün bu anlamlı günü çocuklara armağan etmesinin geleceğe duyulan güvenin en güçlü göstergesi olduğunu ifade etti.

Gürsoy, 81 ilde düzenlenen etkinliklere 67 binden fazla çocuğun katıldığını belirterek, sporun farklı branşlarında ortaya konan emeklerin Türkiye’nin geleceğine umut verdiğini söyledi. “Bugün sahalarda yer alan çocuklarımız yarın ay yıldızlı bayrağımızı dünyanın dört bir yanında gururla dalgalandıracak” dedi.

“23 Nisan Ruhu Ülkemize Sahip Çıkma İradesidir”

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten, son dönemde yaşanan okul saldırılarına değinerek eğitim camiasının büyük üzüntü yaşadığını dile getirdi. Ökten, “23 Nisan ruhu, milletimizin kendi kaderine sahip çıkma iradesidir. Bu ruh, çocuklarımızın temiz kalplerinde yaşamaya devam ediyor” ifadelerini kullandı.

“Bir Milletin Bağımsızlık Azmi Tüm Dünyaya İlan Edildi”

TBMM Genel Sekreteri Hüseyin Kürşat Kırbıyık ise Meclis’in açılışının sadece bir yönetim biçimi değil, aynı zamanda bir milletin bağımsızlık iradesinin dünyaya ilanı olduğunu belirtti. Kırbıyık, 23 Nisan’ın birlik ve beraberliği güçlendiren evrensel bir mesaj taşıdığına dikkat çekti.

Bu yıl Meclis bahçesinde düzenlenen “Meclis Bahçesi Çocuk Bahçesi” etkinliğinin “havacılık ve uzay” temasıyla gerçekleştirildiğini de sözlerine ekledi.

Başarılı Öğrencilere Ödüller Verildi

Konuşmaların ardından spor, resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere madalya ve ödülleri takdim edildi. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın düzenlediği spor etkinlikleri ile Milli Eğitim Bakanlığı’nın organize ettiği yarışmalarda başarılı olan çocuklar tek tek ödüllendirildi.

Ayrıca TBMM Şeref Holü’nde, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen “23 Nisan Resim Yarışması” sergisi ile TBMM Dilekçe Komisyonu’nun “Küçük Eller Büyük Dilekler” sergisinin açılışı da yapıldı.