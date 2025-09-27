Kaza, 23 Ağustos’ta Cumhuriyet Mahallesi D-400 yolu üzerinde meydana geldi. Şahbaz yönetimindeki motosiklet, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak yol kenarındaki reklam tabelasına çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla önce Tarsus Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Şahbaz, ardından Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi.

Yoğun bakım ünitesinde 35 gündür süren yaşam mücadelesini kaybeden Şahbaz’ın cenazesi morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili incelemeler devam ediyor.