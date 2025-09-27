Olay, sabah saat 03.30 sıralarında gerçekleşti. 34 KM 4128 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu çelik bariyerlere çarptı ve bariyerlerde asılı kaldı. Kazayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan sürücü Canikli, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan TEM Otoyolu, aracın çekiciyle kaldırılması ve yolun temizlenmesinin ardından yeniden ulaşıma açıldı. Polis ekipleri kazaya ilişkin soruşturma başlattı.