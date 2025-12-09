Yeni uygulama bugün itibarıyla kullanılmaya başladı. Böylece bir taşınmaz için kime vekalet verdiğin, bu vekaletin geçerli olup olmadığı ya da iptal edilip edilmediği birkaç saniye içinde e-Devlet’ten görülebilecek.

Sahte vekalet riskine dijital çözüm

Bu yenilik, özellikle “haberim olmadan evim satılmış” gibi mağduriyetlerin önüne geçmeyi amaçlıyor.

Artık:

Noterde verilen vekaletler e-Devlet'ten sorgulanabiliyor,

Vekalet iptali (azil) WebTapu üzerinden yapılabiliyor,

İptal kaydı tüm tapu müdürlüklerine anında iletiliyor.

Sistem nasıl işliyor?

e-Devlet’e giriş yapılıyor. “Kişi Vekaletnameleri Sorgulama” bölümünden tüm aktif vekaletler görüntüleniyor. İptal edilmek istenen vekalet, WebTapu üzerinden azil bildirimiyle sonlandırılıyor.

Bu işlemler için artık tapu müdürlüğüne gitmeye ya da faks ve dilekçe gibi eski yöntemler kullanmaya gerek kalmıyor.

Hangi vekaletleri kapsıyor?

Uygulama, 1 Ocak 2023’ten sonra düzenlenen noter vekaletlerinde tamamen geçerli. Daha eski vekaletlerde ise bazı durumlarda manuel işlem gerekebiliyor.