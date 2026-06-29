İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya platformlarında yaptığı paylaşımların suç unsuru taşıdığı değerlendirmesiyle Tamar Tanrıyar hakkında resen soruşturma başlattı. "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamalarıyla yürütülen soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen Tanrıyar'ın, Aydın'ın Kuşadası ilçesinde gözaltına alındığı öğrenildi.

Başsavcılıktan edinilen bilgilere göre soruşturma, kamuoyuna açık sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlar üzerine başlatıldı. Savcılığın talimatıyla gözaltı kararı çıkarılan Tanrıyar'ın Kuşadası'nda güvenlik güçlerine teslim olduğu ve işlemleri için emniyete götürüldüğü belirtildi.

Tamar Tanrıyar kimdir?

Tamar Tanrıyar, sosyal medya platformlarında yaptığı siyasi ve toplumsal içerikli paylaşımlarla tanınan bir isim olarak biliniyor. Zaman zaman güncel gelişmelere ilişkin yorumları ve hükümete yönelik eleştirileriyle gündeme gelen Tanrıyar, çeşitli sosyal medya mecralarında geniş bir takipçi kitlesine sahip.

Soruşturmaya konu olan paylaşımların içeriğine ilişkin incelemelerin sürdüğü, Tanrıyar'ın emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesinin beklendiği öğrenildi.