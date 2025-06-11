Sağlık Bakanlığı, süresi yaklaşan ilaç ve engelli raporları için yeni bir "Rapor Yenileme" takvimi oluşturulduğunu açıkladı. Buna göre, kronik hastalığı bulunan vatandaşların 30 Haziran 2025'e kadar geçerli ilaç raporları için 9 ay, engelli bireylerin raporları için ise 12 aylık yenileme süreci belirlendi.

Randevular Sadece MHRS Üzerinden Alınacak

Bakanlık açıklamasına göre, rapor yenileme süreci yalnızca Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden yürütülecek. Sistemde öncelik, süresi dolmak üzere olan raporlara verilecek. Bu kapsamda e-Rapor Sistemi üzerinden rapor süresi sona eren vatandaşlar tespit edilerek, T.C. kimlik numaraları MHRS sistemi ile paylaşılacak.

"Rapor Yenileme" Kliniği Tanımlandı

Uygulamanın daha etkin ilerleyebilmesi için yalnızca 30 Haziran 2025’te raporu sona erecek hastaların erişebileceği özel bir “Rapor Yenileme” kliniği tanımlandı. Bu özel klinikten yalnızca belirlenen T.C. kimlik numaralarına sahip vatandaşlar randevu oluşturabilecek.

SMS ile Bilgilendirme Yapılacak

Süresi dolan rapor sahiplerine bilgilendirme SMS’i gönderilecek. Mesajda şu ifadelere yer verilecek:

“Sayın vatandaşımız, süresi 30 Haziran 2025 tarihi itibarıyla sona erecek raporlar için MHRS üzerinden 'Rapor Yenileme' kliniğine randevu oluşturulması gerekmektedir. Randevu alınmadığı takdirde rapor süresi uzatılmayacaktır. Randevu için tıklayınız: https://mhrs.gov.tr/vatandas”

Hastaneler 120 Güne Kadar Randevu Planlayabilecek

Tüm hastaneler, “Rapor Yenileme” kliniği için MHRS’de özel randevu cetvelleri oluşturacak. Bu cetveller üzerinden 120 güne kadar ileri tarihli randevular alınabilecek. Randevu günü, vatandaşların hastanede "MHRS Koordinasyon Birimi"ne başvurmaları gerekiyor. Birim, başvurunun içeriğine göre:

Engelli raporu için Sağlık Kurulu’na,

İlaç raporu için ilgili uzmanlık kliniğine yönlendirme yapacak.

Mevcut Raporlar Geçici Süreyle Geçerli

Rapor yenileme işlemi tamamlanana kadar mevcut raporların geçerli olacağı bildirildi. Ancak belirlenen yenileme süresi sonunda raporlar yenilenmezse, geçerliliklerini yitirecek.