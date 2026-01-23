Trendyol Süper Lig’de haftanın açılış maçı Trabzonspor ile Kasımpaşa arasında oynanacak. Haftanın en dikkat çeken mücadeleleri arasında Fatih Karagümrük–Galatasaray, Fenerbahçe–Göztepe ve Eyüpspor–Beşiktaş karşılaşmaları yer alıyor.

Trendyol Süper Lig Maç Programı:

Bugün 20.00 Trabzonspor – Kasımpaşa

24 Ocak Cumartesi 14.30 Kayserispor – RAMS Başakşehir 17.00 Samsunspor – Kocaelispor 20.00 Fatih Karagümrük – Galatasaray

25 Ocak Pazar 14.30 Gaziantep FK – Konyaspor 17.00 Çaykur Rizespor – Alanyaspor 17.00 Antalyaspor – Gençlerbirliği 20.00 Fenerbahçe – Göztepe

26 Ocak Pazartesi 20.00 Eyüpspor – Beşiktaş



Trendyol 1. Lig’de 22. Hafta Maçları

Trendyol 1. Lig’de haftanın öne çıkan maçları arasında Adana Demirspor–Bandırmaspor, Sivasspor–Amed Sportif Faaliyetler ve Sakaryaspor–Bodrum FK karşılaşmaları bulunuyor.

TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig’de Kritik Karşılaşmalar

TFF 2. Lig Kırmızı ve Beyaz Grup’ta zirve ve düşme hattını yakından ilgilendiren mücadeleler oynanacak. TFF 3. Lig’de ise dört grupta toplam onlarca maç futbolseverlerle buluşacak.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi’nde 16. Hafta

Kadın futbolunda 16. hafta maçları oynanacak. Haftanın dikkat çeken karşılaşmaları arasında Fenerbahçe – Gaziantep Algspor ve Trabzonspor – ABB FOMGET mücadeleleri yer alıyor.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi Maç Programı:

24 Ocak Cumartesi Amed Sportif Faaliyetler – Yüksekova SK

25 Ocak Pazar Fatih Vatanspor – Çekmeköy Bilgidoğa 1207 Antalyaspor – Galatasaray Hakkarigücü – Ünye Kadın SK Fenerbahçe – Gaziantep Algspor Trabzonspor – ABB FOMGET


