Trendyol Süper Lig’de haftanın açılış maçı Trabzonspor ile Kasımpaşa arasında oynanacak. Haftanın en dikkat çeken mücadeleleri arasında Fatih Karagümrük–Galatasaray, Fenerbahçe–Göztepe ve Eyüpspor–Beşiktaş karşılaşmaları yer alıyor.
Trendyol Süper Lig Maç Programı:
Bugün
20.00 Trabzonspor – Kasımpaşa
24 Ocak Cumartesi
14.30 Kayserispor – RAMS Başakşehir
17.00 Samsunspor – Kocaelispor
20.00 Fatih Karagümrük – Galatasaray
25 Ocak Pazar
14.30 Gaziantep FK – Konyaspor
17.00 Çaykur Rizespor – Alanyaspor
17.00 Antalyaspor – Gençlerbirliği
20.00 Fenerbahçe – Göztepe
26 Ocak Pazartesi
20.00 Eyüpspor – Beşiktaş
Trendyol 1. Lig’de 22. Hafta Maçları
Trendyol 1. Lig’de haftanın öne çıkan maçları arasında Adana Demirspor–Bandırmaspor, Sivasspor–Amed Sportif Faaliyetler ve Sakaryaspor–Bodrum FK karşılaşmaları bulunuyor.
TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig’de Kritik Karşılaşmalar
TFF 2. Lig Kırmızı ve Beyaz Grup’ta zirve ve düşme hattını yakından ilgilendiren mücadeleler oynanacak. TFF 3. Lig’de ise dört grupta toplam onlarca maç futbolseverlerle buluşacak.
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi’nde 16. Hafta
Kadın futbolunda 16. hafta maçları oynanacak. Haftanın dikkat çeken karşılaşmaları arasında Fenerbahçe – Gaziantep Algspor ve Trabzonspor – ABB FOMGET mücadeleleri yer alıyor.
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi Maç Programı:
24 Ocak Cumartesi
Amed Sportif Faaliyetler – Yüksekova SK
25 Ocak Pazar
Fatih Vatanspor – Çekmeköy Bilgidoğa
1207 Antalyaspor – Galatasaray
Hakkarigücü – Ünye Kadın SK
Fenerbahçe – Gaziantep Algspor
Trabzonspor – ABB FOMGET
