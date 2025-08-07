Fenerbahçe, kombine biletleri 86 bin 800 TL ile 455 bin TL arasında değişen fiyatlarla satışa sundu. Üst tribün kombineleri ise 33 bin TL ile 64 bin 400 TL arasında fiyatlandırıldı. Kale arkası kombineleri 20 bin 500 TL, öğrenci biletleri ise 10 bin 750 TL’den satılırken; Yüksek Divan Kurulu üyeleri maraton alt H bloktan 35 bin TL’ye bilet alabildi.

Galatasaray’da Yenileme Oranı %90'ı Geçti

Son 3 sezonun şampiyonu Galatasaray, kuzey ve güney üst tribünleri 24 bin TL, alt tribünleri ise 26 bin TL'den satışa sundu. En pahalı kombine ise doğu alt tribünün orta kısmı için 180 bin TL olarak açıklandı. Sarı-kırmızılı kulüpte kombine yenileme oranı %90'ı geçti.

Beşiktaş'ta Kombine Fiyatlarında Büyük Düşüş

Beşiktaş, 2025-2026 sezonu kombine kartlarını 19 bin TL’den başlattı. Siyah-beyazlılarda en pahalı bilet 115 bin TL ile doğu alt tribün orta kısmı için belirlendi. Bu rakam, geçen sezon 210-240 bin TL arasında satılan VIP kombinelere göre ciddi bir düşüş anlamına geliyor.

Trabzonspor VIP Kombineleri 90 Bin TL’ye Ulaştı

Trabzonspor, kale arkası biletlerini 6 bin TL, diğer tribünleri ise 9 bin TL - 12 bin 500 TL aralığında satışa çıkardı. VIP biletlerde ise fiyatlar 35 bin TL'den başlayıp, VIP Platinium B Blok için 90 bin TL’ye kadar çıkıyor.

Konyaspor En Ucuz Kombineyi Sunuyor

2025-2026 sezonunda da en ucuz kombine bilet Konyaspor tarafından satışa çıkarıldı. Kale arkası üst tribün bileti 2 bin TL, aile ve 65 yaş üstü biletleri ise 3 bin TL olarak belirlendi. Ayrıca geçen sezon kombine alan taraftarlar için %25 indirim uygulandı.

Yeni Takımların Kombine Fiyatları

Gençlerbirliği : 25 Haziran - 30 Haziran arasında kale arkası 4 bin TL, maraton 5 bin TL, kapalı tribün 6 bin TL olarak satıldı. 1 Temmuz itibarıyla fiyatlar sırasıyla 8 bin TL, 10 bin TL ve 12 bin TL’ye yükseldi. VIP bilet 30 bin TL.

Kocaelispor : Kombine fiyatları 6.250 TL - 25 bin TL arasında değişiyor. Önceki sezon kombine alan taraftarlara %10 indirim sağlandı.

Çaykur Rizespor: Protokol tribünü için kombine bilet fiyatı 80 bin TL olarak açıklandı.

Eyüpspor ve Karagümrük Kombine Satışı Yapmadı

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Eyüpspor ve Fatih Karagümrük, 2025-2026 sezonu için kombine satışına başlamadı.