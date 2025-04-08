17 Nisan Perşembe günü açılış etkinliği gerçekleştirilecek olan sergide değerli sanatçı Efsun Oskay "Su ve Diğerleri" isimli Heykel Sergisi ile yer alacak.

Krişna Sanat Galerisi, sanatçı Efsun Oskay'ın "Su ve Diğerleri" isimli heykel sergisine ev sahipliği yapmaktan onur duyduğunu belirterek tüm sanatseveri açılışa davet etti.

Serginin açılışı 17 Nisan 2025 Perşembe günü saat 18.00'de Krişna Sanat Galerisi'nde gerçekleştirilecek.

"Su bir yolculuktur"

Sanatçı Efsun Oskay, serginin temasına ilişkin yaptığı açıklamada suyun yaşam döngüsündeki önemine vurgu yaparak, "Su bir yolculuktur. Geçmişi damlaya damlaya biriktirir, büyür, geleceğe taşır. Tüm yaşamın Su'dan yani denizden başlıyor olması 'Dalganın Gücü'nün anlatımını oluşturdu. Kuş dalgadan doğup, birlikte yükselir gökyüzüne doğru... Uçmayı unutanlara umut olsun, özgürlüğün coşkusunu yaşasın diye... Akarken önüne ne çıkarsa aşsın, en sert kayaları şekillendirsin, öte yandan hayatı beslesin... Kadın gibi..." ifadelerini kullanıyor.

Oskay ayrıca, sergisi hakkında "Naif, zarif ve tüm narinliklerine rağmen en sert ormanlarda dirayetle var olan cennet kuşlarına 'Bahar Kuşları' adını verdim. Bahar yenilenmektir, güzel başlangıçların habercisidir diye..." şeklinde değerlendirmede bulunuyor.

Sergide yer alan tüm heykellerin kendi kişisel birikimleri olduğunu belirten sanatçı, serginin gerçekleşmesinde büyük emeği geçen ve kendisine ilk adımda ilham veren hocası Hale Ürkmezgil'e teşekkürlerini iletiyor.