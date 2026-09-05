Sonbahar geldiğinde gardıroplarımızın da havası değişir. Yazın uçuşan renkleri yerini kahvelere, bordolara, grilere bırakır; montlar dolaptan çıkar, trikolar yeniden başköşeye oturur. Ama bu sonbahar biraz farklı. Bu kez moda, bize “Sonbahar geldi, koyu renklerden vazgeçme” demek yerine, “Biraz cesur ol” diyor.

2026 sonbaharında moda dünyasının mesajı oldukça net: Renklerden korkmayın.

Geçmiş yıllarda sonbahar denince akla gelen kahve, bej, bordo ve haki gibi klasik tonlar yine hayatımızda. Ancak bu renklerin yanına elektrik mavisi, canlı kırmızı, kraliyet moru, pembe, tereyağı sarısı ve hatta turkuaz gibi daha iddialı renkler ekleniyor.

Yani bu sezon gardırobumuz biraz daha neşeli, biraz daha özgür.

Kahverengi yine bizimle ama yalnız değil

Çikolata kahvesi, kakao ve koyu toprak tonları sonbaharın vazgeçilmezleri arasında kalmaya devam ediyor. Özellikle şehirli ve zamansız bir görünüm isteyenler için bu renkler hâlâ güçlü bir seçenek.

Fakat kahverengiyi bu yıl yalnız bırakmıyoruz.

Çikolata kahvesinin yanına gökyüzü mavisini, bordonun yanına canlı kırmızıyı, zeytin yeşilinin yanına pembeyi ekleyebiliriz. Moda artık renkleri “uyumlu olmak zorunda” diye sınırlamıyor. Tam tersine, beklenmedik renk birliktelikleri sezonun en dikkat çekici oyunlarından biri.

Morun zamanı geldi

Sonbahar denince mor aklımıza ilk gelen renk olmayabilir. Ancak bu sezon mor, özellikle daha koyu ve zengin tonlarıyla kendisini güçlü biçimde hissettiriyor.

Bir mor kazak, çanta ya da ayakkabı; sade bir siyah veya kahverengi kombini bir anda bambaşka bir noktaya taşıyabilir.

Üstelik morun güzel tarafı şu: İddialı görünür ama doğru parçayla kullanıldığında zarifliğinden de hiçbir şey kaybetmez.

Ekose geri dönüyor

Sonbaharın desenlerinden söz edip ekoseyi es geçmek mümkün mü?

Elbette değil.

Ekose, bu sezon yine güçlü. Ancak klasik gömleklerin ötesine geçerek ceketlerde, eteklerde, paltolarda ve farklı katmanlarda karşımıza çıkıyor.

Bence ekosenin en güzel tarafı da burada. Modası geçmeyen bir desen olması.

Dolabınızda yıllardır duran ekose ceketi bu sonbaharda yeniden çıkarabilirsiniz. Hatta üzerine farklı bir desen eklemekten de korkmayın. Çünkü 2026 sonbaharı, desenlerin birbirinden çekinmediği bir sezon.

Çiçekler sonbaharda da açıyor

Çiçek desenlerini yalnızca ilkbahar ve yaz aylarına ait sanıyorsanız, bu sezon moda dünyası fikrinizi değiştirmeye hazırlanıyor.

Romantik çiçek desenleri, daha koyu zeminler ve zengin kumaşlarla sonbahara uyarlanıyor. Özellikle nostaljik ve romantik bir hava veren desenler dikkat çekiyor.

Siyah zemin üzerine çiçekler, koyu kırmızı detaylar veya kahverengi tonlarıyla birleşen desenler, sonbaharın ruhunu kaybetmeden feminen bir görünüm yaratıyor.

Trikoların dönüşü

Sonbaharın en sevdiğimiz taraflarından biri de hiç kuşkusuz trikolar.

Bu sezon triko sadece “üşümemek için giyilen kazak” olmaktan çıkıyor. V yakalar, çizgili modeller, renkli trikolar, polo yakalar ve farklı drapeler gardıroplara hareket katıyor.

Kısacası, bu sonbahar bir kazağın sadece sıcak tutması yetmiyor; biraz da karakter sahibi olması gerekiyor.

Peki ne giyeceğiz?

Aslında bu sezonun en güzel yanı, tek bir doğru kombin dayatmaması.

Siyah bir pantolonun üzerine mor bir triko giyebilirsiniz. Çikolata kahvesi bir ceketi açık mavi bir gömlekle tamamlayabilirsiniz. Ekose eteği sade bir kazakla kullanabilir, çiçekli bir elbiseyi deri ceketle bambaşka bir havaya sokabilirsiniz.

Ve belki de en önemlisi, modayı takip ederken kendimizi kaybetmemek.

Çünkü her sezon yeni renkler, yeni desenler, yeni parçalar çıkıyor. Ancak iyi giyinmek, vitrinlerde gördüğümüz her şeyi üzerimize geçirmek değil. Bize yakışanı, kendimizi içinde iyi hissettiğimiz parçayı bulabilmek.

Bu sonbahar moda biraz daha renkli, biraz daha cesur ve biraz daha özgür.

Belki de yapmamız gereken tek şey dolabın kapağını açıp yıllardır giymediğimiz o parçaya bir şans vermek.

Çünkü bazen yeni bir sezon, yeni kıyafetler almak değil; eskilere yeni bir gözle bakmakla başlar.