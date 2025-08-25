Anadolu Çınarları Partisi Gençlik Kolları Genel Başkanı ve Genç siyasetçi Tuğba Zehir “Türkiye’de siyaset, uzun yıllardır belli kalıplarla yürütülüyor. Yaşını başını almış, çoğu kez halktan kopmuş yapılar, siyaset sahnesini adeta bir miras gibi elden ele devrediyor. Bu döngü, gençlerin siyasete katılımını engellediği gibi; enerjilerini, fikirlerini ve yenilikçi vizyonlarını da bastırıyor. Oysa dünya değişiyor. İklim krizinden yapay zekâya, dijital dönüşümden göç politikalarına kadar çağın meseleleri; bugünü değil, geleceği ilgilendiriyor. Geleceğe dair kararları, dünün alışkanlıklarıyla almak artık mümkün değil.” şeklinde konuştu.

“Gençlik: Direnç Değil, Dönüşüm Getirir”

Siyasete yeni atıldığını ve bundan sonra “siyasette ben de varım” diyeceğini açıklayan Anadolu Çınarları Partisi Gençlik Kolları Genel Başkanı Tuğba Zehir “Gençler hayal kurar. Hayal kuran insan, yeni yollar arar. Bugünün gençleri eğitimli, bilinçli ve dijital dünyanın içinde yetişmiş bireylerdir. Çözüm odaklıdırlar. Toplumun çeşitliliğine saygılıdırlar. Katılımcıdırlar. Onların siyasal katılımı; sadece bir temsiliyet meselesi değil, aynı zamanda bir toplumsal yenilenme meselesidir.” şeklinde konuştu.

Zehir “Siyaset, aynı yüzlerle, aynı dille, aynı yöntemlerle devam ettikçe toplumdaki güven erozyonu büyür. Gençlere fırsat verilmedikçe, siyasete olan ilgi azalır, demokrasi zayıflar. Bugün “gençler siyasetten uzaklaşıyor” diyenler, belki de gençlerin değil, siyasetin değişime direnmesinden şikâyet etmelidir.” dedi.

Siyaseti Bırakmak Değil, Devretmek

“Elbette, ‘siyaseti bırakın’ derken, bu bir kenara çekilme çağrısı değil. Bilgiyi, tecrübeyi, hafızayı gençlerle paylaşarak devretme çağrısıdır.” ifadesinde bulunan Zehir, “Yeni kuşakların kendi hikâyelerini yazmasına alan açmak gerekir. Bugünün gençleri yalnızca seçmen değil, aynı zamanda yasa yapıcı, politika üretici ve uygulayıcı olmalıdır.” açıklamasını yaptı.

“Gelecekte Meclis sıralarında, belediye başkanlıklarında, parti yönetimlerinde genç sesler daha çok duyulmalı. Üniversite sıralarından gelen bir genç, mahalle meclisinde konuşabilmeli.” diye konuşan Zehir “Lise öğrencisi, çevre politikalarıyla ilgili söz alabilmeli. Kırsaldaki genç, tarım politikalarında fikir üretebilmeli. Çünkü siyaset, hayatın kendisidir ve hayatın en dinamik gücü gençlerdir.” şeklinde konuştu.

Genç Siyasetçi Tuğba Zehir şunları söyledi:

“Vakit Gençlerin Artık vakit; gençlere güvenme, onların önünü açma, karar süreçlerine dahil etme vaktidir. Siyaset statüko değil, değişim için bir araçtır. O değişimin öncüsü ise gençlerdir. Onlar sadece gelecek değil, bugünün öznesidir. O yüzden tekrar söylüyoruz: Gençlere siyaseti bırakın. Çünkü gelecek, onların ellerinde şekillenecek.”