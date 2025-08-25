Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yeni eğitim ve öğretim dönemine başlayacak öğrencilerin temiz bir çevrede okullarından yararlanabilmesi amacıyla Park Bahçeler ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki okullarda bahçe düzenlemesi, ot temizliği ve genel çevre düzenlemeleri yaptı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, yapılan çalışmalarla okulların yeni eğitim ve öğretim dönemine temiz bir şekilde gireceğini ifade etti.

Eğitim kurumlarının fiziki koşullarının iyileştirilmesine yönelik desteği sürdürdüklerini belirten Özdoğan, tüm öğrencilere ve eğitim camiasına başarılar diledi.